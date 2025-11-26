Venezuela participa en la 93ª Asamblea General de Interpol en Marruecos

El director general de Policía Internacional del viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal (Visiip), C/G Howard Timaure, en calidad de representante de la Oficina Central Nacional (OCN), Caracas-Venezuela, participa en la 93ª Asamblea General de Interpol, que se celebra en la ciudad de Marrakech, Marruecos.

Desde el inicio de las actividades, Timaure se integró en los encuentros previos con autoridades policiales de todo el mundo en un espacio dedicado al diálogo y a la cooperación internacional.

Es importante mencionar que durante esta cita global se analizarán nuevas estrategias para enfrentar el delito transnacional, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los países miembros.

Además, reafirma el compromiso de Venezuela con la construcción de un sistema de seguridad más sólido y coordinado, bajo las instrucciones del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.

F/Prensa Mpprijp