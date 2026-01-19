Venezuela participa en Cimet 2026 enfocada en la sostenibilidad y el desarrollo turístico

La XIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Turismo (Cimet) inició enfocada en la temática de Sostenibilidad Ambiental, un pilar fundamental para el desarrollo del turismo iberoamericano, así lo reseñó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, en redes sociales.

En ese sentido, recalcó que, posteriormente, se abordará la Sostenibilidad Social y la Cultura Viva, elementos que se consideran esenciales para ofrecer un desarrollo integral a las comunidades y resaltar la autenticidad de nuestros pueblos.

Vale acotar, que desde el emblemático Parador de Alcalá de Henares en Madrid, la ministra participa junto a la embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez, en dicha conferencia que se desarrolla en el país europeo.

