Venezuela participa en la 19° Cumbre Intermedia de la Mnoal

El canciller Yván Gil, participa en la 19° cumbre intermedia de ministros de Asuntos Exteriores del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), la cual se lleva a cabo en la capital de Uganda.

Gil compartió en su cuenta Telegram una fotografía de la cumbre en la que destacó Venezuela ha tenido la oportunidad de coincidir con importantes aliados, quienes han expresado su profunda solidaridad ante la amenaza militar de EEUU en el Caribe.

Enfatizó que la amenaza militar que se cierne sobre la región ha sido un tema central de discusión, ya que representa un grave riesgo a la paz, la seguridad y la estabilidad internacional.

Este evento constituye una plataforma clave para discutir temas relevantes de la política internacional y fortalecer la cooperación entre naciones.

Cabe destacar que este encuentro no solo refuerza los lazos entre las naciones participantes, sino que también subraya el compromiso de Venezuela con la paz y la soberanía regional.

T/UN