Venezuela participa en el Mundial de Dominó en Puerto Rico

La selección venezolana de dominó, conformada por Belitza Rodríguez, Teresa Bermúdez, Doralia Díaz y Jiveth Yánez están presentes en Puerto Rico para disputar el mundial de la disciplina hasta el 5 de octubre, con la mira en obtener el cetro.

El equipo masculino lo integran Vicente Rossetti, Héctor Ospino, Carmelo Conti y Carlos Valentiner, mientras que el mixto lo conforman Severo Riestra, Yujed Whashed, Patrizia Rosciano, Dulce Ruiz.

En el Mundial de Dominó ven acción 578 competidores, provenientes de 11 países: Aruba, Abjasia, Curacao, República Dominicana, España, Portugal, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos y Venezuela distribuidos en 144 mesas.

El torneo se disputará a 200 puntos en todas las modalidades, en individual se jugará a 15 rondas y en equipo será a 12.

F/Prensa Mindeporte