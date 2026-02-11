Venezuela pasa a semifinales en la Serie de las Américas

A un compromiso de terminar la ronda del Todos contra Todos en la Serie de las Américas, Venezuela se ubica de segunda en la tabla. Navegantes del Magallanes, representante del país, acumula un total de cuatro victorias y una derrota sufrida en su debut en el torneo.

La última victoria de Venezuela ocurrió este martes en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas contra Colombia. La nave se impuso por marcador de 11 carreras ante las 5 que logró Caimanes de Barranquilla.

La ofensiva de Venezuela no le dio tregua al pitcheo de la escuadra colombiana, con Wilfredo Tovar sacando la bola por el jardín izquierdo en el primer turno del partido, un batazo que recorrió 335 pies y tuvo una velocidad de salida de 99 mph. Los venezolanos conectaron 11 inatrapables, incluyendo cuatro cuadrangulares, un doble y un triple.

F/VTV