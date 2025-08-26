Venezuela pide a la ONU apoyo ante amenazas de Estados Unidos

El canciller venezolano, Yván Gil, sostuvo este martes un encuentro con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, con el propósito de reforzar la cooperación con el organismo internacional bajo el principio de respeto a la soberanía.

Durante la reunión, Gil expuso las preocupaciones del Gobierno Bolivariano frente a las amenazas de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe, una región que fue declarada Zona de Paz por la CELAC en 2014, decisión posteriormente respaldada por Naciones Unidas.

En ese contexto, solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, su apoyo “para restablecer la sensatez”, al denunciar el despliegue de unidades militares y de armamento estadounidense —incluidas armas nucleares— en el Caribe, lo que consideró un atentado contra la estabilidad regional.

El diplomático también rechazó las “falsas narrativas” utilizadas como pretexto para justificar agresiones contra Venezuela y destacó que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ratificó al país como territorio libre de cultivos ilícitos, certificando además los esfuerzos del Estado en la materia.

T/CO