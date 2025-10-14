Venezuela pone a disposición de México Fuerza de Tarea Humanitaria ante inundaciones

A través de un comunicado, difundido por el canciller Yván Gil, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se solidarizó con el Pueblo y Gobierno de México ante las inundaciones registradas en la nación azteca por las torrenciales lluvias, que han dejado decenas de fallecidos, por lo que puso a disposición Fuerza de Tarea Humanitaria «Simón Bolívar» .

“Venezuela, fiel a los principios de hermandad y cooperación entre ambos países, reitera su solidaridad inquebrantable y confía plenamente en la fortaleza y resiliencia del honorable pueblo mexicano para superar esta lamentable situación”, refiere el texto.

A continuación, el documento íntegro:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, expresa su solidaridad al Gobierno y pueblo de México ante las graves inundaciones producidas por las lluvias torrenciales que han afectado los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Ante estos lamentables hechos, el Gobierno venezolano expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de los 64 fallecidos y pone a disposición del Gobierno Mexicano la Fuerza de Tarea Humanitaria «Simón Bolívar» a los fines de coadyuvar en la búsqueda y rescate de las 65 personas desaparecidas y facilitar las operaciones que realizan las autoridades mexicanas para atender a los damnificados.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fiel a los principios de hermandad y cooperación entre ambos países, reitera su solidaridad inquebrantable y confía plenamente en la fortaleza y resiliencia del honorable pueblo mexicano para superar esta lamentable situación.

Caracas, 14 de octubre de 2025

REDACCIÓN MAZO