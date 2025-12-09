Venezuela postulará la hallaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO

Tras la reciente declaración del joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Gobierno Bolivariano de Venezuela anunció que el próximo expediente de postulación ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), será el de la hallaca

A los fines de sumar todos los esfuerzos del país en el rescate y la exaltación de sus tradiciones culturales y gastronómicas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, confirmó que se trabaja en el expediente de la hallaca por instrucciones del Ejecutivo Nacional.

En un intercambio de impresiones con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un contacto telefónico transmitido por el canal Venezolana de Televisión, recibió una sentida felicitación por el importante papel que ha jugado la Gran Misión Viva Venezuela en el trabajo de enaltecer las tradiciones.

En tal sentido, el Mandatario Nacional enfatizó que la perseverancia en el camino de la identidad es crucial, especialmente para contrarrestar las campañas internacionales que buscan atacar la venezolanidad.

Asimismo, describió al pueblo de Venezuela como «noble, especial, bendecido, amoroso, con una identidad, una cultura verdaderamente impresionante y una historia de patriotismo, una historia libertaria, independentista, ejemplar».

T/Prensa Presidencial