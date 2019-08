Venezuela presentará manifiesto contra medidas coercitivas de los EEUU ante la ONU

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que será presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la firma de millones de venezolanos contra las medidas coercitivas de Donald Trump, que incluye la congelación de activos del país en los Estados Unidos.

Durante una jornada productiva desde el Palacio de Miraflores, el Jefe de Estado dio a conocer que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le hizo llegar la cartilla que va a firmar toda Venezuela y el mundo, el próximo sábado 10 de agosto, día en que fue convocada la protesta mundial contra las medidas impuestas por Donald Trump contra el pueblo venezolano.

“Una sola consigna: No more Trump, no más Trump, ya basta de hacer sufrir a Venezuela, basta de bloqueo, saca tus manos de Venezuela Donald Trump”, expresó el jefe de Estado venezolano con cuartilla en mano, la cual “se reproducirá y llevará a todas las comunidades del país”, sentenció el Mandatario.

Enfatizó que “Venezuela tiene derecho al futuro, tiene derecho a que se respete nuestra autodeterminación, Venezuela tiene derecho a construir su propio modelo económico, político, social, cultural”.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Miraflores