Venezuela presente: Arranca la Olimpiada Mundial de Robótica 2025 en Singapur

El Centro de Exposiciones y Convenciones de Marina Bay Sands, en Singapur, es el escenario de una nueva edición de la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) 2025, un evento internacional que reúne a más de 500 equipos provenientes de 91 países.

La competencia, que se celebrará hasta el próximo 28 de noviembre, se desarrolla bajo el lema El Futuro de los Robots (The Future of Robots). Este tema invita a niños y jóvenes a reflexionar sobre cómo la robótica puede afrontar desafíos globales y contribuir a mejorar la calidad de vida.

Por tercera ocasión, Venezuela está presente en esta competición con un total de nueve equipos.

Los participantes han completado previamente las etapas de adaptación a las pistas, superado los retos iniciales y finalizado la calibración e instalación de sus sistemas en los stands asignados.

La delegación venezolana, integrada por niños, niñas y jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos y encabezada por la viceministra para la Comunalización de la Ciencia para la Producción del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Danmarys Hernández, compite en las cuatro categorías oficiales del evento: RoboSports, Misiones Robóticas (en sus niveles Elementary, Junior y Senior), Futuros Ingenieros y Futuros Innovadores.

Conversatorio con mujeres líderes del mundo

En el marco de las actividades de la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, se realizó un conversatorio destacado con mujeres líderes en los campos de ciencia, tecnología y negocios.

Entre las participantes se encontraban Alexandra Vidyuk, CEO y socia de Beyond Earth Ventures, una empresa especializada en tecnología espacial, robótica, energía, informática y comunicaciones; y Ayeska Khanna, cofundadora y directora ejecutiva de ADDO AI, reconocida por Forbes como una de las cuatro compañías asiáticas de inteligencia artificial que están transformando el mundo.

También estuvo presente Hadeel Al-Eisa, gerente de Ciudadanía Corporativa en Aramco, una de las compañías más grandes del mundo en energía e industria química.

Paralelamente, los jueces del evento iniciaron reuniones presenciales para familiarizarse con las mesas de trabajo correspondientes. En el caso de los jueces de la categoría Futuros Innovadores, estos participaron en dinámicas orientadas a definir los criterios de evaluación.

F/Mincyt