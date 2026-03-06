Venezuela presente: Autoridades meteorológicas participan en el 48º Comité de Huracanes en México

Delegados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) asistieron a la inauguración del 48º Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), evento que tuvo lugar en México.

Los especialistas examinaron el comportamiento reciente de los ciclones tropicales. Asimismo, establecieron estrategias que consolidan los sistemas de monitoreo, pronóstico y alerta temprana frente a estos fenómenos naturales con impacto en el Atlántico Norte, el Caribe y América Central.

Durante las jornadas de trabajo, los expertos compartieron experiencias, avances científicos y buenas prácticas. Estas acciones buscan la optimización de la gestión del riesgo de huracanes para mitigar daños en la población, la infraestructura y los ecosistemas.

La presencia del Inameh en esta cita internacional ratifica el compromiso de Venezuela con la cooperación meteorológica regional. De igual forma, esta participación robustece las capacidades técnicas nacionales para el seguimiento y la prevención de eventos hidrometeorológicos extremos.

F/Prensa MPPRIJP