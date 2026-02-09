Venezuela presente en XXV Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El esquiador venezolano, Nicolás Claveau y su entrenador, Guillermo Racero, se encuentran en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se desarrollan en Milán-Cortina, Italia, para representar el tricolor nacional.

El experto en esquí de fondo, junto a Racero, hicieron historia en los Juegos Olímpicos de Invierno; luego de desfilar con el hermoso tricolor en la fiesta deportiva que inició el pasado 6 de febrero.

Es importante destacar que Nicolás, clasificó a la máxima justa deportiva el pasado 28 de noviembre en el Campeonato Mundial de Esquí celebrado en Rukatunturi, Finlandia, con un tiempo de 28:32,3 y un puntaje total de 214,10, una marca notablemente inferior al límite de 300 puntos exigido para la clasificación.

F/VTV