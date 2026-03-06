Venezuela promueve su oferta multidestino en la ITB Berlín 2026

Venezuela presentó su potencial turístico en la feria internacional ITB Berlín 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria turística mundial, donde operadores y profesionales del sector conocieron las propuestas multidestino que ofrece el país.

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo informó que la delegación venezolana instaló un stand en el evento para exhibir diversos productos y experiencias dirigidas al mercado internacional, con el propósito de impulsar el turismo receptivo y posicionar al país como destino atractivo en la región.

Durante la jornada, los visitantes pudieron conocer distintas propuestas de viaje, además de una muestra de productos con sello “Hecho en Venezuela”, entre ellos café, cacao y ron, utilizados como parte de la estrategia de promoción cultural y gastronómica del país.

La participación venezolana también permitió establecer contactos con operadores turísticos, agencias de viaje y representantes de distintos mercados internacionales presentes en la feria.

De acuerdo con el ente ministerial, esta presencia forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la proyección de Venezuela en escenarios globales y generar oportunidades que contribuyan al crecimiento del sector turístico nacional.

T/CO