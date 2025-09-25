Venezuela propone distribuir biocontrolador ecológico en América Latina y el Caribe

Como parte de las iniciativas para fortalecer la salud pública regional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó a la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, a establecer contacto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo es impulsar acuerdos que permitan la producción masiva y distribución internacional de un innovador biocontrolador ecológico desarrollado en el país.

Este producto representa una alternativa sostenible y segura para combatir los mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, malaria, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Su fórmula se basa en microorganismos entomopatógenos, como Bacillus sphaericus y Metarhizium anisopliae, que eliminan los vectores sin afectar a humanos ni animales. Su aplicación está diseñada para criaderos de mosquitos y superficies domésticas.

El mandatario expresó su intención de que este avance científico trascienda las fronteras venezolanas:

“He solicitado a la ministra que comparta esta información y busque acuerdos con los organismos multilaterales para que este biocontrolador pueda ser producido en masa y beneficie a nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños”, afirmó.

Este desarrollo se enmarca en el compromiso del Gobierno Bolivariano de colaborar con instancias internacionales para enfrentar los desafíos sanitarios que afectan a las comunidades más vulnerables. La propuesta busca posicionar a Venezuela como un actor clave en la lucha contra enfermedades endémicas en la región, mediante soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial