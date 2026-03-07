Venezuela proyecta crecimiento económico de dos dígitos y liderazgo regional al cierre de 2026

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció que con las proyecciones actuales, la economía venezolana cerrará el año con un crecimiento de dos dígitos, situando al país al frente de la expansión económica en la región.

Durante la primera edición de la «Expo Fedecámaras Portuguesa 2026» con representantes de Fedecámaras Nacional y regional, la Mandataria Encargada señaló que este avance es producto de un diálogo con los sectores productivos de cereales, proteínas, café, cacao y caña de azúcar, orientados a la exportación y el consumo interno.

La Presidenta Encargada subrayó que este dinamismo financiero debe traducirse en mejoras directas para los ingresos de los trabajadores y en la optimización de los servicios de salud y educación.

Rodríguez explicó: la meta es que el incremento de la renta nacional permita la recuperación de las «heridas sociales» derivadas del bloqueo económico, priorizando la atención a los sectores más vulnerables y garantizando la sostenibilidad de la inversión social pública.

En su intervención, la presidenta Encargada Rodríguez comentó que la educación de calidad será el pilar para consolidar a Venezuela como una potencia regional en el futuro.

Instó a los sectores empresariales y trabajadores a mantener el modelo de «unión productiva» observado en las recientes exposiciones industriales, calificando la cooperación entre el sector público y privado como el motor necesario para la estabilidad económica del país.

