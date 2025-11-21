Venezuela proyecta incrementar su producción a 1.200.000 barriles de petróleo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este jueves su fe absoluta en que el país alcanzará la producción de 1.200.000 barriles diarios de petróleo, un objetivo impulsado por la clase obrera venezolana.

La información la dio a conocer durante una jornada de balance de las asambleas de base, que se organizan previo a la organización del Congreso Constituyente de la Clase Obrera, enfatizando que existe un avance crucial en materia energética en el país.

“La primera exportación de gas hacia Colombia ya está dispuesta en la frontera, pendiente únicamente de finalizar algunos elementos técnicos económicos para su despacho”, dijo. Este anuncio subraya el compromiso de Venezuela con la recuperación de su capacidad productiva petrolera y el inicio de una nueva fase en el suministro de gas a la región, fortaleciendo la integración bilateral.

En tal sentido, aseguró que este es solo el inicio, pues Venezuela y Colombia deben estar cada vez más unidas en una economía integrada, próspera y con un comercio e inversiones binacionales crecientes. Reiteró la necesidad permanezcan bajo la visión bolivariana de emancipación, libertad, paz y respeto mutuo.

Finalmente, el presidente Maduro resaltó la profunda conexión humana y social entre ambos países, mencionando que en Venezuela residen seis millones de ciudadanos colombianos.

T y F/Prensa Presidencial