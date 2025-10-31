Venezuela proyecta lanzar su primer mini satélite al espacio

El presidente Nicolás Maduro anunció una nueva meta estratégica para el desarrollo espacial del país: la construcción del primer mini satélite venezolano. Esta iniciativa será impulsada por el Consejo Científico Militar, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Humberto Fernández Morán.

Durante el acto de clausura del 1° Congreso Internacional Espacial “Un Futuro Compartido”, celebrado en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño en Caracas, Maduro expresó su respaldo total al proyecto. “Están aprobados todos los esfuerzos para avanzar hacia la creación del primer mini satélite venezolano. Es una idea maravillosa. Y del mini, más adelante pasaremos al maxi”, afirmó.

El evento, organizado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología junto a la ABAE, reunió a expertos de países como China, Rusia, Brasil y Francia, quienes compartieron sus conocimientos sobre exploración espacial, tecnología satelital e innovación científica.

Adolfo Godoy, presidente de la ABAE, resaltó el compromiso del Ejecutivo Nacional con el fortalecimiento del sector tecnológico y agradeció las valiosas contribuciones de los especialistas internacionales. Además, anunció que se prevén nuevas reuniones con delegaciones nacionales e internacionales para analizar los datos recopilados por las estaciones terrestres y las imágenes captadas por los satélites venezolanos.

Por su parte, la ministra Gabriela Jiménez, encargada de inaugurar el congreso, subrayó la importancia de considerar el espacio ultraterrestre desde una perspectiva geopolítica estratégica.

T/CO