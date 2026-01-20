Venezuela proyecta un crecimiento del 30% en la producción de oro para el año 2026, impulsado por el esfuerzo propio y la sinergia estratégica entre el Estado y el sector privado nacional. Así lo informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien destacó que esta meta productiva servirá de base para la nueva etapa de expansión del sector minero.

La Ejecutiva resaltó que este incremento es posible gracias a la inversión de capital nacional, como se evidencia en el desarrollo de la Mina Sosa Méndez, donde la unión de voluntades públicas y privadas está potenciando la extracción de uno de los commodities más valiosos y estratégicos del mercado internacional.

De manera complementaria, la mandataria anunció que este impulso operativo viene acompañado de un marco legal robusto con la presentación ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica de Minas y Minerales.

Este instrumento jurídico tiene como objetivo fundamental la captación de importantes flujos de inversión internacional, bajo una condición de soberanía: que el capital extranjero se integre al trabajo conjunto con las empresas venezolanas. Con esta ley, el país busca dinamizar la economía mediante alianzas que respeten los intereses nacionales y fortalezcan la infraestructura industrial minera.

Finalmente, Rodríguez felicitó el compromiso del sector privado nacional por sumar esfuerzos en la producción de este mineral estratégico, cuya revalorización diaria representa una oportunidad vital para la estabilidad financiera de la República. «Esta mina se desarrolla con inversión nacional», puntualizó, reafirmando que el modelo de desarrollo para 2026 prioriza la soberanía económica y el aprovechamiento responsable de los recursos para el bienestar del pueblo venezolano.

T/Prensa Presidencial