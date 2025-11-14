Venezuela ratifica voluntad de apoyar a Cuba tras paso de Melissa

El ministro para el Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez, ratificó hoy la voluntad de su gobierno de apoyar al pueblo de Cuba para resarcir los cuantiosos daños materiales provocados por el huracán Melissa a finales de octubre.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el titular recordó las ayudas humanitarias enviadas por vía marítima y aviones de Conviasa con miles de toneladas de alimentos imperecederos, medicinas, agua potable, materiales para la construcción, kits de higiene, ropa, juguetes, enseres, entre otros.

Refirió que siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro el 9 de noviembre viajó a Santiago de Cuba en el oriente de la isla, una comisión técnica de 22 ingenieros y técnicos, con equipos eléctricos y de vialidad, y entre ellos un grupo especializado en puentes.

Velázquez puntualizó que desde que llegaron los especialistas venezolanos se encuentran trabajando en coordinación con sus homólogos cubanos y dando uso “al material eléctrico que se llevó en los barcos para la restitución del sistema eléctrico”.

Sobre el equipo de vialidad comentó que realizan levantamientos de los 108 kilómetros que fueron dañados por el fenómeno meteorológico que penetró con categoría tres de la escala Saffir-Simpson y afectó con fuerza a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Guantánamo.

El titular expresó que “pronto tendremos los requerimientos para enviar en próximos barcos maquinarias e insumos para contribuir a la restitución de la vialidad” en el oriente cubano.

Los expertos en puentes, añadió, realizan también su trabajo “ya que en esos 108 kilómetros afectados hay cuatro viaductos seriamente averiados”.

Subrayó el funcionario que como un solo equipo de trabajo “estamos contribuyendo a solventar esta problemática en la República de Cuba”, tal y como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela con su Presidente y pueblo, amenazado por el imperio decadente de Estados Unidos, mientras ellos están pretendiendo llevar la guerra al pueblo venezolano, nosotros respondemos llevando ayuda humanitaria a los países del Caribe que fueron afectados, aseveró Velázquez.

La televisora informó también que el viceministro venezolano de Ejecución y Políticas de Diseño de Obras Públicas, Domiciano Graterol, inspeccionó las zonas afectadas por Melissa, en especial el municipio Guamá, en Santiago de Cuba, una de las más perjudicadas por el huracán.

Este viernes en la red social el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció que sostuvo una reunión “con el equipo de hermanos venezolanos que, por indicación del presidente Maduro, ayudan en la recuperación de las provincias orientales.

“A través de ellos enviamos fuerte abrazo al querido pueblo de #Venezuela. GRACIAS”, expresó el mandatario.

