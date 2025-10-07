Venezuela reafirma compromiso con política antidrogas en foro de la ONU

Venezuela participó en la “Reunión Informativa sobre la Situación de América Latina y el Caribe frente al Problema Mundial de las Drogas”, organizada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena, Austria.

La intervención oficial fue realizada en modalidad virtual por el superintendente Nacional Antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea, quien destacó que “la cooperación internacional es considerada esencial en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”. Asimismo, reafirmó el compromiso del Estado venezolano con los principios del multilateralismo y la corresponsabilidad regional.

Del mismo modo, hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación y asistencia técnica, al tiempo que rechazó el uso politizado del tema de drogas y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, por considerar que estas prácticas socavan el espíritu de colaboración y afectan negativamente el multilateralismo.

“Venezuela reitera su compromiso con las Convenciones Internacionales y la promoción de un diálogo constructivo en la región, reafirmando a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz”, concluyó el Superintendente Nacional Antidrogas.

Desde 2021, Venezuela ha fortalecido sus vínculos de cooperación bilateral y multilateral, para dar pasos concretos en la lucha contra el narcotráfico. Solo en el año 2024, el intercambio de información con países aliados permitió la incautación de 6,72 toneladas de drogas, resultado que evidencia la efectividad de los mecanismos de coordinación internacional.

La política antidrogas venezolana, liderada por el presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, se fundamenta en un enfoque integral y social-humanista, que articula acciones preventivas, operativos de interdicción y cooperación internacional. En perfecta fusión Popular, Militar, Policial, y bajo la dirección del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, Venezuela ha ejecutado operaciones conjuntas en el Mar Caribe, en estricto cumplimiento de las Convenciones Internacionales.

Estas acciones reflejan el compromiso del país con el respeto a la soberanía nacional y con una cooperación efectiva y responsable frente al tráfico ilícito de drogas.

F/Prensa Mpprijp