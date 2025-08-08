Venezuela reafirma compromiso prioritario con la protección y conservación de la Amazonía

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un encuentro con Martín Von Hildebrand, secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en el marco del compromiso conjunto por la conservación y el cuidado de la Amazonía.

A través de su canal oficial de Telegram, Gil señaló que en la reunión se reafirmó el compromiso de Venezuela con la protección y el desarrollo sostenible de esta importante región, poniendo énfasis en la soberanía nacional, la preservación de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Venezuela mantiene una agenda científica y tecnológica orientada a la conservación de los ecosistemas, especialmente la Amazonía, integrando además la sabiduría ancestral de los pueblos originarios para promover un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con la Pachamama, en concordancia con los principios del ecosocialismo.

En este contexto, destaca la creación de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro que tiene como objetivo la regeneración ecológica y la adaptación a los efectos del cambio climático. Esta misión está alineada con el Plan de las Siete Transformaciones (7T), que guía la política ambiental del país.

