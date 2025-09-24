Venezuela reafirma defensa de su soberanía con encuentros estratégicos en la ONU

Como parte del desarrollo del 80 ° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el canciller de la República Yván Gil, sostuvo un encuentro con los ministros de Exteriores de Serbia y Nicaragua, Marco Duric y Denis Moncada.

Con estos encuentros se reafirma la histórica amistad y sólida cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y estas naciones. De igual forma, estas acciones permiten reafirmar la soberanía venezolana.

Se pudo conocer que Gil se reunió con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las Naciones Unidas, Mirjana Spoljaric, a fin de fortalecer la cooperación conjunta entre el Gobierno Nacional y el organismo de salud.

Vale acotar, que Venezuela es un país de paz que respeta la soberanía de los países y eso se ve reflejado en los encuentros que mantienen representantes del Estado venezolano con diferentes miembros de otras naciones en pro de acuerdos mutuos.

F/VTV