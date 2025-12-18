Venezuela reafirma en la ONU su defensa de la soberanía y el rechazo al colonialismo

El representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, afirmó durante el 80.° período de sesiones que la República Bolivariana defenderá su soberanía, integridad territorial e independencia en todos los ámbitos necesarios para preservar la paz y la seguridad de la nación.

En su intervención, Moncada denunció los constantes ataques del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, al tiempo que subrayó que el país mantendrá una postura firme frente a cualquier acción que atente contra su autodeterminación.

En ese contexto, advirtió que el colonialismo sigue vigente en el escenario internacional y sostuvo que este “debe ser derrotado para proteger a todos los pueblos del mundo”.

El diplomático reiteró la adhesión de Venezuela a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación.

“Esta asamblea ha reconocido que el colonialismo en todas sus formas es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, pues obstaculiza el desarrollo social y socava el ideal de paz de la ONU”, expresó.

