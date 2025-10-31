Venezuela reafirma soberanía ultraterrestre en el cierre del 1.er Congreso Internacional Espacial

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza este jueves 30 de octubre de 2025, la jornada de clausura del 1.er Congreso Internacional Espacial «Un Futuro Compartido», evento que se desarrolla en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), se celebra en el marco del 18.o Aniversario de la creación de la ABAE y busca fomentar la cooperación global y el diálogo sobre los avances y desafíos del sector espacial.

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, fue la encargada de inaugurar el evento este miércoles 29 de octubre, destacando la visión geopolítica del espacio ultraterrestre. Recordó que el comandante Hugo Chávez «nos invitaba a ver más allá de las estrellas, a entender y comprender que el espacio es también un territorio en disputa, que existen asimetrías globales en materia de ciencia y tecnología».

También abordó la importancia de desarrollar una ciencia aeroespacial, que tribute al uso pacífico del espacio ultraterrestre, mencionando desafíos globales como la chatarra espacial y el riesgo de colisiones.

El congreso reúne a 13 ponentes internacionales y expertos provenientes de la República Popular China, la Federación de Rusia, la República Federativa de Brasil y la República Francesa. Los debates se centran en aplicaciones espaciales, misiones de exploración del espacio profundo y nuevas tecnologías especiales.

Además de las ponencias, el evento incluyó una actividad formativa dirigida a niñas, niños y jóvenes del Semillero Científico, donde se familiarizan con la temática espacial mediante el uso de maquetas y armables.

F/Prensa Presidencial