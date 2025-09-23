Venezuela reafirma su respaldo firme a Palestina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el compromiso inquebrantable de su gobierno con la causa palestina y su derecho a constituirse como un Estado libre, soberano e independiente. Esta declaración se produce en el contexto de la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Durante el segmento «Zona Digital», Maduro abordó el conflicto palestino-israelí desde una perspectiva histórica y jurídica. Señaló que el origen del problema se remonta a decisiones tomadas por la ONU que, despojaron a los palestinos de su tierra ancestral. “Palestina tiene un problema de origen y coyuntural”, expresó, destacando que hasta ese momento, los palestinos habían vivido en paz.

El mandatario hizo un llamado a respetar las resoluciones internacionales, especialmente la de 1967, que establece los límites territoriales de Israel y Palestina. “Esa decisión debe cumplirse como ley internacional. Es la única vía legítima hacia la paz”, afirmó.

Maduro anunció que el próximo 23 de septiembre será un día trascendental, ya que 162 países se unirán en una resolución que reconoce oficialmente al Estado Palestino. Venezuela, que ha respaldado esta causa desde hace años, participará activamente en este acto que considera un paso hacia la justicia global.

“El mundo árabe y musulmán avanzará hacia la liberación de Palestina. Habrá justicia”, declaró el presidente, subrayando el papel de Venezuela como aliado firme en la defensa de los derechos del pueblo palestino.

T/CO con información de Prensa Presidencial