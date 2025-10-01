Venezuela reafirmó ante la OPEP compromiso de mantener mercado petrolero equitativo y justo

La vicepresidenta Ejecutiva y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, participó por videoconferencia en la 62ª Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y OPEP+, donde revisaron las acciones más recientes en el mercado petrolero global de los países miembros que participan en la declaración de cooperación.

Durante este encuentro, a través de videoconferencia, las autoridades evaluaron los datos de producción de crudo correspondientes a julio y agosto de 2025, así como la supervisión del cumplimiento de los ajustes de producción acordados en la trigésima octava reunión ministerial de la OPEP y de los países miembros de la OPEP+.

Rodríguez, en su intervención, reafirmó el compromiso de Venezuela ante la OPEP de mantener, a pesar de las tensiones comerciales, los desafíos geopolíticos y las sanciones, un mercado del crudo equitativo y justo, que beneficie a los pueblos del mundo y se adapte a la transición energética.

REDACCIÓN MAZO