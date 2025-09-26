Venezuela realizará simulacro nacional bajo la consigna: «Fusión perfecta, popular, militar, policial, para la paz y la vida»

Desde la Comuna El Legado de Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,anunció que el próximo sábado se realizará un Simulacro Nacional de Protección Civil, acción que tiene como objetivo preparar al pueblo venezolano ante cualquier catástrofe natural, con la consigna: «Fusión perfecta, popular, militar policial para la paz y la vida».

En la misma línea, el Jefe de Estado añadió que dentro de esta jornada también se estará preparando al pueblo ante cualquier conflicto armado que pudiera suscitarse, por lo que instruyó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello; y al Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Durante las directrices efectuadas, el Presidente señaló que esta instrucción es para garantizar que el ejercicio de este sábado 27 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana en adelante, estén incorporados en todas las escuelas y liceos del país, así como en todo el sistema hospitalario y de salud, con la firme intención que estas acciones permitan una máxima preparación, ante cualquier suceso.

Dentro de este apresto, estará fusionado el Poder Popular, Protección Civil, bomberos, Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), motivo por el cual subrayó que se implementará esta jornada para activar los planes que tiene Venezuela, para que de esta manera el pueblo esté preparado ante cualquier situación natural no deseada.

El Dignatario explicó que este evento natural fue debido a la activación de unos enjambres de fallas sísmicas que cruzan por Suramérica y Venezuela, lo cual generó los movimientos sísmicos que estuvieron por encima de 6 puntos en la escala Richter.

En este contexto, el Mandatario nacional enfatizó que durante la noche de ayer y madrugada de este jueves, estuvo frente al Puesto de Comandando Presidencial, al pendiente de todo el sistema de Protección Civil, bomberos, policías, FANB, y en comunicación con todos los gobernadores del país.

T y F/Prensa Presidencial