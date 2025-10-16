Venezuela rechaza declaraciones bélicas contra la paz regional por parte de EE. UU.

El Gobierno de Venezuela rechaza las declaraciones belicistas y extravagantes del presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), en las que admite públicamente haber autorizado ‘operaciones’ encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para actuar contra la paz y la estabilidad del país.

En este sentido, a través de un comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, se indica que “esta afirmación sin precedentes constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles”.

El texto también advierte sobre acciones que configuran una política hostil. “Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”.

Asimismo, por medio de la misiva se dio a conocer que “nuestra Misión Permanente ante la ONU elevará esta denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General, exigiendo rendición de cuentas al Gobierno de los Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe, zona declarada de paz por la CELAC en 2014”.

Finalmente, el comunicado advierte que la comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos generaría consecuencias políticas graves, que deben ser detenidas de inmediato para preservar la construcción de la paz y la soberanía de los pueblos libres de América Latina.

T/VTV