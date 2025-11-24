Venezuela rechaza designación de organización terrorista al inexistente «Cartel de los Soles»

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta «la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Marco Rubio» por la designación como organización terrorista al inexistente «Cartel de los Soles», lo cual representa una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra la nación.

Por medio de un comunicado publicado en su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, resaltó que esta acción reedita una vieja estrategia bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen, por lo que aseveró que esta nueva maniobra seguirá la misma suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra el país: el fracaso.

A continuación el Comunicado completo:

F/VTV