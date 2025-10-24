Venezuela rechaza las sanciones injerencistas de EE.UU. contra Petro y su familia

La República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado oficial, rechaza de forma categórica la reciente designación impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro Urrego, sus familiares y otros funcionarios del Estado colombiano, ya que estas acciones son ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial, que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

En este sentido, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó a través de su canal de Telegram el contenido del comunicado, el cual señala que “las denominadas medidas coercitivas unilaterales son mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral, condenadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y relatores especiales, por atentar contra la soberanía y los derechos humanos de los pueblos”.

También afirma que estas acciones buscan “promover la desestabilización interna en Colombia como parte de una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región”.

Asimismo, Venezuela exige “el cese inmediato de estas prácticas coercitivas contrarias al Derecho Internacional y convoca a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía y la dignidad de nuestra región frente a toda forma de injerencia”.

La declaración reafirma la posición del Estado venezolano en defensa del multilateralismo, la legalidad internacional y la no injerencia en los asuntos internos de los países, en rechazo a medidas unilaterales que afectan la estabilidad política y la autodeterminación de los pueblos.

T y F/ VTV