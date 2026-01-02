Venezuela rechaza lenguaje de confrontación de Estados Unidos contra Irán

Este viernes, Venezuela, mediante un comunicado, expresó su profunda preocupación ante la posición de confrontación del Gobierno de los Estados Unidos contra Irán y manifestó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno iraní.

En el comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, se hizo un llamado al «cese de las posturas injerencistas» de la administración de Donald Trump que comprometen la estabilidad regional.

Asimismo, en el texto de la cancillería se rechaza «el uso del lenguaje de fuerza», porque «representa un riesgo para la paz internacional y dificultan la construcción de soluciones basadas en el respeto mutuo». «Venezuela expresa su profunda preocupación ante las recientes narrativas de confrontación emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra la hermana República Islámica de Irán. En este sentido, Venezuela manifiesta su firme solidaridad con el Pueblo y el Gobierno iraní, haciendo un llamado al cese de las posturas injerencistas que comprometen la estabilidad regional», indica el comunicado.

T/Agencia