Venezuela rechaza inclusión en lista de riesgo de la UE y afirma su sólida estabilidad

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, difundió hoy a través de su cuenta de Instagram un comunicado que expresa el categórico rechazo del país a su inclusión en la «lista de países de alto riesgo» publicada por la Unión Europea. El mensaje resalta la visión de Venezuela, que considera que el verdadero riesgo radica en la incapacidad de la propia UE para salvaguardar sus intereses, economía y dignidad.

El texto compartido por el Canciller Gil critica lo que describe como una burocracia europea «anacrónica y desconectada» que intenta tutelar a Venezuela, mientras en sus propios territorios persisten problemáticas como el blanqueo de capitales y paraísos fiscales.

Enfáticamente, el comunicado subraya que Venezuela, por el contrario, es una economía en crecimiento con estabilidad política, cuyas instituciones responden a los intereses de su pueblo y no a lobbies externos. Se destaca la resiliencia de la nación frente a bloqueos, sanciones y aislamientos, afirmando que Venezuela se mantiene «más sólida, más firme, y sin doble moral».

La publicación concluye con una clara posición sobre la verdad: que los países del Sur ya no se doblegan, no aceptan tutelajes y no están dispuestos a ser clasificados en listas de obediencia, reafirmando la postura de soberanía y dignidad de la nación bolivariana.

