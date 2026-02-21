Venezuela rechaza renovación de la denominada “emergencia nacional” de EE.UU. contra el país

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, compartió un comunicado en representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se rechaza categóricamente la renovación del estatus de “emergencia nacional” promulgado por Estados Unidos con respecto a la Patria bolivariana.

Tal estatus promulgado por Washington representa una continuidad de la Orden Ejecutiva 13692, firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama.

“Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”‘, recordó Gil.

No obstante, el diplomático venezolano reiteró que la nación venezolana no representa amenaza alguna ni para el pueblo ni el Gobierno de los Estados Unidos.

Así, el canciller Gil comunicó que la nación venezolana exhorta a Washington a asumir una postura de respeto en relación a sus relaciones internacionales, y abandone enfoques unilaterales; además de mantener un diálogo en pro de la soberanía y el beneficio compartido de ambas naciones.

VTV