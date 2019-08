Venezuela rechaza señalamientos de EEUU sobre producción y tráfico de drogas

El canciller de la República, Jorge Arreaza, en nombre del Gobierno Bolivariano, rechazó, a través de un comunicado, las nuevas agresiones por parte de Estados Unidos (EEUU), al incluir a Venezuela en la lista de principales países productores o de tránsito de sustancias ilícitas, catalogando la acción como intervencionista e inmoral.

Así lo informó a través de su cuenta en Twitter @jaarreaza.

A continuación el comunicado íntegro:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza, una vez más, la práctica inmoral e intervencionista de la élite dominante de Estados Unidos de América, al pretender evaluar a otros países soberanos en la implementación de sus políticas públicas y cuyos resultados no hacen más que reflejar los intereses políticos de la nación norteamericana y reproducir una narrativa construida a conveniencia. En esta ocasión, Estados Unidos ha incluido a Venezuela en su hipócrita lista de principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas, cuando es ampliamente sabido que el flagelo del narcotráfico tiene como principal impulso, el desenfrenado nivel de consumo y comercialización de las sustancias ilícitas dentro de Estados Unidos.

Venezuela es un país que lucha firmemente contra el tráfico de drogas y, cuya labor en esta materia se lleva a cabo dentro de los parámetros multilaterales correspondientes. Las acciones contundentes de la Revolución Bolivariana, basadas en estrategias de Estado en materia de prevención del cultivo, producción, fabricación, venta y tráfico y distribución de drogas ilícitas, permitieron lograr la incautación de 716.666 toneladas de drogas, en el período de 2005 a 2018, 75%, cantidades récord incautadas en los estados fronterizos con la República de Colombia. Esto ha llevado a Naciones Unidas a reafirmar en sus informes que Venezuela no es un país productor, no tiene un problema endémico de tráfico de drogas, no es un país con alta prevalencia en el consumo, no es un país donde se legitiman los activos provenientes de la droga ni tampoco el sistema financiero venezolano se aprovecha de la legitimación de capitales provenientes de drogas.

El Gobierno venezolano rechaza el intento de politización por parte del Gobierno de Donald Trump de un problema que cobra anualmente miles de vidas estadounidenses debido a la carencia de políticas públicas efectivas diseñadas para la disminución del consumo interno. Según datos aportados por el Informe Anual 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc) 70.237 personas murieron por sobredosis de drogas en EEUU el año anterior.

La administración Trump minimiza las cifras de la propia Oficina de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos de América (DEA) en su Programa de Identificación de la Cocaína (CSP), en las que indica que más del 90% de la cocaína encontrada en ese país es de origen colombiano, y que el consumo de cocaína en EEUU aumenta simultáneamente con los incrementos de producción en Colombia. Asimismo, el informe presentado al Senado estadounidense por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), en diciembre de 2018, advierte que una de las causas del aumento de la producción y tráfico de cocaína obedece al incremento de la demanda en los Estados Unidos de América.

Venezuela preserva e implementa a nivel mundial, regional, subregional y bilateral, enmarcados en el Plan Nacional Antidrogas para el período 2019-2025 bajo los principios de responsabilidad compartida pero diferenciada, respeto a la soberanía de los Estados, integridad territorial, no intervención en asuntos internos y el respeto de los derechos humanos. Una vez expulsada la DEA de Venezuela, la eficiencia de la política antidrogas ha aumentado notablemente. Jamás desde Caracas admitiremos o daremos validez a evaluaciones o controles provenientes de los verdaderos responsables de la producción, tráfico y muertes ocasionadas por las drogas en el mundo entero.

Caracas, 10 de agosto de 2019

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO