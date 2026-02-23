Venezuela recibe 134 connacionales procedentes de Estados Unidos

El Gobierno Bolivariano ejecutó con éxito el vuelo N° 115 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, procedente de Florida, Estados Unidos y en esta ocasión, un total de 134 ciudadanos, entre ellos 114 hombres, 17 mujeres y tres menores de edad, retornaron al país a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Es importante mencionar que tras el arribo, los órganos de seguridad ciudadana e instituciones nacionales aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes. Asimismo, los connacionales recibieron atención médica integral por parte del personal de salud desplegado en Maiquetía, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro para todos los pasajeros.

Seguidamente, los organismos de seguridad coordinaron el traslado de los ciudadanos hacia sus hogares. Esta labor de reunificación familiar cumple con las directrices del Ejecutivo Nacional para asegurar el bienestar de los retornados.

«Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas», destaca publicación en Instagram de la Gran Misión Vuelta a la Patria, en la que compartieron un video del retorno de los 134 connacionales.

T/VN