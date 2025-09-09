Venezuela recibe 300.000 vacunas BCG para proteger a la población infantil

Un lote de 300.000 dosis de la vacuna Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) llegó a Venezuela desde Brasil para fortalecer la estrategia nacional de inmunización infantil.

Los insumos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar de Maiquetía” por la viceministra de Redes de Salud Colectiva, Dra. Luz Rodríguez, quien destacó que “para Venezuela, este lote constituye un logro significativo en el camino hacia la autonomía sanitaria, especialmente en un contexto marcado por medidas coercitivas”. La vacuna BCG protege contra la tuberculosis meníngea y constituye la primera dosis que recibe un niño al nacer.

Rodríguez explicó que se garantizará la cadena de frío durante el transporte y que la distribución priorizará comunidades vulnerables a nivel nacional. Por su parte, la directora Nacional de Inmunización, Dra. Nuris Valderrama, afirmó: «A pesar del bloqueo, a pesar de las medidas coercitivas, el Gobierno nacional está garantizando que cada venezolano que nace en nuestra patria tenga su vacuna ya garantizada del esquema del recién nacido».

