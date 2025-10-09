Venezuela recibe a 219 connacionales repatriados desde México

Este jueves 9 de octubre, un vuelo de la aerolínea CONVIASA procedente de México arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 219 venezolanos, en el marco de la Gran Misión Plan Vuelta a la Patria.

Entre los repatriados se encontraban 93 mujeres, 64 hombres y 121 niños, quienes recibieron atención médica y medicamentos a través del Fondo Administrativo de Salud (FASMIJ) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPPIJP), en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Los connacionales también cumplieron con los protocolos de seguridad establecidos por los organismos del Estado, para garantizar su reinserción segura en la sociedad venezolana, según reseña la prensa del MPPPIJP.

Con la llegada de este grupo, se estima que más de 14 mil venezolanos han regresado al país gracias a la política impulsada por el presidente Nicolás Maduro, quien ha reafirmado su compromiso con el pueblo de Venezuela y el reencuentro de las familias.

La Gran Misión Plan Vuelta a la Patria continúa siendo una iniciativa estratégica del Gobierno Nacional para atender a los connacionales que desean regresar al país, garantizando su bienestar y seguridad durante el proceso de repatriación.

T/CO