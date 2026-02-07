Venezuela recibe a 311 connacionales repatriados desde Estados Unidos

Este viernes, en el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), arribó al país el vuelo 108 procedente de Phoenix, Arizona, EE. UU., con 311 compatriotas; en un grupo conformado por 262 hombres, 39 mujeres, 10 niños, niñas y adolescentes.

La información fue dada por la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, a través de su cuenta en la red social Instagram, donde destacó que los venezolanos retornados están listos para “el reencuentro y para recibir el amor de sus familias y así recomenzar sus historias en su tierra”.

Fabri también reafirmó el compromiso con el retorno seguro de los venezolanos y la unión de las familias en este vuelo de la GMVP.

Con esta recepción de repatriados desde Estados Unidos del día de hoy, suman 20 mil 200 personas retornadas a Venezuela. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de La Guaira, las autoridades les dieron la bienvenida a los compatriotas brindándoles las medidas de asistencia sanitaria y de seguridad; cumpliendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación.

