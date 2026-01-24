Venezuela-recibe-tercer-vuelo-del-2026-con-182-connacionales-desde-Estados-Unidos-7

Venezuela recibe el tercer vuelo del 2026 con 182 connacionales desde EE.UU.

Judiciales y Seguridad

El Gobierno Bolivariano recibió este viernes el tercer vuelo del año con un total de 182 venezolanos provenientes de Estados Unidos, evento que marca un hito significativo en las gestiones diplomáticas y la activación de mecanismos internacionales coordinados, bajo la Gran Misión Vuelta a la Patria para el retorno seguro de los connacionales.

En este vuelo número 102 llegaron al territorio nacional 149 hombres, 23 mujeres, dos adolescentes, seis niños y dos infantes.

Cabe destacar que cada venezolano repatriado recibió un chequeo exhaustivo en materia de seguridad y salud, para asegurar que se cumplan todos los protocolos necesarios para proteger sus derechos humanos y brindar el apoyo y protección a cada uno de ellos.

Estas acciones por parte del Ejecutivo Nacional reflejan la búsqueda constante de paz y estabilidad en la nación, así como el compromiso con todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. Esto sirve como un recordatorio de la resiliencia del pueblo venezolano y de la importancia de la solidaridad internacional en tiempos de crisis.

 

VTV

