El Gobierno Bolivariano recibió este viernes el tercer vuelo del año con un total de 182 venezolanos provenientes de Estados Unidos, evento que marca un hito significativo en las gestiones diplomáticas y la activación de mecanismos internacionales coordinados, bajo la Gran Misión Vuelta a la Patria para el retorno seguro de los connacionales.

En este vuelo número 102 llegaron al territorio nacional 149 hombres, 23 mujeres, dos adolescentes, seis niños y dos infantes.

Cabe destacar que cada venezolano repatriado recibió un chequeo exhaustivo en materia de seguridad y salud, para asegurar que se cumplan todos los protocolos necesarios para proteger sus derechos humanos y brindar el apoyo y protección a cada uno de ellos.

Estas acciones por parte del Ejecutivo Nacional reflejan la búsqueda constante de paz y estabilidad en la nación, así como el compromiso con todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. Esto sirve como un recordatorio de la resiliencia del pueblo venezolano y de la importancia de la solidaridad internacional en tiempos de crisis.

