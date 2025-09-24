Venezuela recibe más de 1,6 millones de unidades de insulina para reforzar atención en salud

Más de un millón seiscientas mil unidades de insulina llegaron al país como parte de los convenios de cooperación entre Venezuela y Rusia, con el objetivo de garantizar atención continua a pacientes con diabetes mellitus, informó la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez.

El cargamento incluye también cerca de 65 mil plumas-jeringa y equipos especializados, lo que permitirá fortalecer la capacidad del Sistema Público Nacional de Salud en la distribución y aplicación de tratamientos esenciales.

La ministra destacó que este arribo se inscribe en los acuerdos internacionales suscritos para el suministro de medicamentos y transferencia tecnológica, en alianza con la empresa rusa Geropharm. Dichos convenios aseguran no solo la disponibilidad de insulina, sino también la consolidación de capacidades productivas en el país.

Con esta entrega, el Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho a la salud y avanzar en la protección de la vida de miles de venezolanos que dependen de este tratamiento fundamental.

