Venezuela recibe más de 50 mil kits genéricos para el Programa Nacional de Nefrología tras ataque a almacenes

El viceministro de Hospitales, Jesús Osteicochea, informó que este viernes Venezuela recibió un nuevo lote de «más de 50 mil kits genéricos para el Programa Nacional de Nefrología» que restituye tres meses de medicamentos que se perdieron tras el ataque perpetrado contra la infraestructura de resguardo el pasado 3 de enero.

«Esta importante carga tiene como objetivo reponer los recursos vitales que fueron destruidos durante el bombardeo perpetrado por los Estados Unidos de América el pasado 3 de enero contra los galpones del IVSS en el estado La Guaira», indicó a través de una publicación en redes sociales.

Agregó que es una «demostración de soberanía y capacidad de respuesta inmediata», al tiempo que detalló que este cargamento fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Osteicochea vinculó estas acciones desestabilizadoras a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano de garantizar la atención gratuita y oportuna para todos los pacientes que requieren tratamiento de diálisis. «Esta importante carga tiene como objetivo reponer los recursos vitales que fueron destruidos durante el bombardeo perpetrado por los Estados Unidos de América el pasado 3 de enero contra los galpones del IVSS en el estado La Guaira. Aquel ataque, que buscaba quebrar el sistema de salud, ha encontrado una respuesta firme en las políticas de protección social diseñadas por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros», destacó.

T/Nota de Prensa