Venezuela recibe respaldo internacional por liderazgo de Maduro ante la ONU

El canciller Yván Gil informó desde la Asamblea General de la ONU que este viernes 26 de septiembre se realizará una reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, reconociendo el liderazgo de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro.

Gil destacó que este respaldo internacional refleja el respeto por la política soberana e inamovible del país, coherente con los principios del derecho internacional, y que se traduce en apoyo firme dentro de la comunidad global.

El ministro precisó que la Organización de Países No Alineados, conformada por 120 naciones, emitió una declaración promoviendo las Zonas de Paz en el Caribe, en el marco de las preocupaciones por el despliegue militar estadounidense en la región.

Venezuela reafirma así su posición de estar respaldada por el derecho internacional y la comunidad internacional, subrayando que no enfrenta estos retos de manera aislada, sino con el acompañamiento de aliados globales comprometidos con la paz y la soberanía.

