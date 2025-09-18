Venezuela registra 17,5 millones de usuarios de Internet fijo y 22,5 millones de usuarios de Internet móvil

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó este miércoles 17 de septiembre que el consumo de Internet en Venezuela actualmente registra más de 17,5 millones de suscriptores de internet fijo y 22,5 millones de usuarios de internet móvil.

«Casi el 100% de esta conectividad se realiza a través de banda ancha, incluyendo tecnologías 3G, 4G y 5G», puntualizó la alta funcionaria, quien destacó que entre enero y junio de este año los servicios de telecomunicaciones e información aportaron un 7,13% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Rodríguez calificó esta cifra como “extraordinaria” al compararla con otros países de la región. “Perú presenta un retroceso de -1%, mientras que México y Colombia no alcanzan el 5% de participación en su PIB”, dijo.

Durante su participación en la inauguración de la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Filteven), la vicepresidenta Ejecutiva comentó que el crecimiento en los servicios de telecomunicaciones tienen proyecciones positivas para el segundo trimestre.

Asimismo, apuntó que, en un contexto de sanciones económicas y comerciales, entre el año 2024 y 2025 se incrementaron las habilitaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en 283%, y que hay 292 operadores privadas, reseña una nota de VTV.

T/Con información de VTV