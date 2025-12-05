Venezuela registra 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico «sostenido y estable»

Igualmente, mencionó otros indicadores económicos que reflejan un sólido proceso de recuperación productiva, con 18 trimestres de crecimiento económico impulsado por políticas económicas claras de protección a la industria nacional y fomento de alianzas estratégicas.

Los datos presentados evidencian que, a pesar de la persistencia del bloqueo económico, Venezuela no se rinde y continúa fortaleciendo sus capacidades internas; entre ellos, se registró el mayor nivel de exportación de mineral de hierro en la última década, con un crecimiento del 181% en comparación con el año 2024.

– La actividad petrolera creció 15,95% de enero a septiembre de este año

– La producción de oro se ha robustecido significativamente gracias a las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado.

– El consumo nacional experimentó un crecimiento del 38,97% hasta el mes de octubre de 2025, reflejando una mayor dinámica económica interna.

– La capacidad utilizada de la industria creció un 48,9% durante el tercer trimestre de 2025, demostrando la reactivación de las plantas productivas.

– La recaudación tributaria del sector No Petrolero creció un 13,5% hasta el mes de noviembre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

Destacó que la ejecución de políticas económicas claras ha permitido un impacto directo en la sustitución de importaciones y el ahorro de divisas.

Las importaciones no petroleras registraron una caída del 9,5%. Este descenso es un resultado directo del crecimiento productivo en la agroindustria, lo que permitió sustituir bienes y generar un significativo ahorro de divisas para la nación.

En cuanto al sector agrícola, demostró su emancipación y la producción soberana de los principales rubros y proteínas durante los primeros trimestres del año 2025.

Asimismo, señaló el crecimiento en sectores estratégicos como la industria petroquímica y la de fármacos, ambos con crecimiento positivo.

Estos resultados son la confirmación de que la protección de la industria nacional es la tarea central y que Venezuela está recuperando sus capacidades productivas para garantizar su desarrollo y bienestar, demostrando categóricamente que no se rinde.