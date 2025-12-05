Venezuela registra 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico «sostenido y estable»

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto para 2026, en el Parlamento, reiteró que Venezuela ha mantenido un crecimiento «sostenido y estable» de su economía durante 18 trimestres.
La también vicepresidenta sectorial de Economía y Finanzas destacó el rol central de la industria petrolera en este proceso de recuperación, dentro del cual el gobierno se plantea la meta de producir 1.2 millones de barriles diarios, para el cierre de 2025.
– El consumo nacional experimentó un crecimiento del 38,97% hasta el mes de octubre de 2025, reflejando una mayor dinámica económica interna.
– La capacidad utilizada de la industria creció un 48,9% durante el tercer trimestre de 2025, demostrando la reactivación de las plantas productivas.
– La recaudación tributaria del sector No Petrolero creció un 13,5% hasta el mes de noviembre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.
Destacó que la ejecución de políticas económicas claras ha permitido un impacto directo en la sustitución de importaciones y el ahorro de divisas.
Las importaciones no petroleras registraron una caída del 9,5%. Este descenso es un resultado directo del crecimiento productivo en la agroindustria, lo que permitió sustituir bienes y generar un significativo ahorro de divisas para la nación.
En cuanto al sector agrícola, demostró su emancipación y la producción soberana de los principales rubros y proteínas durante los primeros trimestres del año 2025.
Asimismo, señaló el crecimiento en sectores estratégicos como la industria petroquímica y la de fármacos, ambos con crecimiento positivo.
Estos resultados son la confirmación de que la protección de la industria nacional es la tarea central y que Venezuela está recuperando sus capacidades productivas para garantizar su desarrollo y bienestar, demostrando categóricamente que no se rinde.