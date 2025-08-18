Venezuela registrará máxima incidencia solar entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que Venezuela atravesará, entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre, un periodo de máxima incidencia solar que provocará los días más calurosos del año 2025.

De acuerdo con la institución, este fenómeno corresponde al paso cenital del sol, cuando los rayos inciden de forma perpendicular sobre el territorio nacional. Aunque genera un incremento progresivo de las temperaturas, no debe confundirse con episodios de ola o domo de calor.

El organismo explicó que las zonas bajas y despejadas serán las más afectadas, aunque la humedad y nubosidad propias de la temporada de lluvias podrían atenuar en parte la sensación térmica.

Por su parte, el jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil, precisó que se trata del segundo pico máximo de temperaturas que vive el país, después del registrado en marzo y abril. Subrayó que el impacto será mayor en regiones como Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz.

