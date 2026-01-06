Venezuela reitera firme llamado a la «activación inmediata» del sistema ONU frente a la agresión de EE. UU.

En el marco de una intensa jornada diplomática en la sede de las Naciones Unidas, el Embajador Permanente de Venezuela, Samuel Moncada, sostuvo una reunión con la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, este lunes.

Durante el encuentro, Moncada transmitió el mensaje urgente del Gobierno venezolano y su pueblo, enfocado en la activación inmediata de todos los mecanismos del sistema de Naciones Unidas.

Así lo dio a conocer el canciller de la República, Yván Gil, a través de sus redes sociales, en un post en el que indicó: «En una reunión bilateral entre el Embajador Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, y la Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, se reiteró el firme llamado del Gobierno Bolivariano y del pueblo venezolano a la activación inmediata de todo el sistema de Naciones Unidas para rechazar y detener las agresiones ilegales contra Venezuela».

El objetivo central es coordinar un rechazo categórico y detener las agresiones ilegales que vulneran la estabilidad del país. Más temprano, Moncada denunció ante el Consejo de Seguridad del organismo la «violación flagrante» de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicó el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, tras ser secuestrados por autoridades norteamericanas el pasado 3 de enero. Este lunes, diversas naciones del mundo han manifestado la necesidad de que el Consejo de Seguridad actúe como garante del derecho internacional, impidiendo que potencias imperiales utilicen herramientas financieras, políticas y militares para desestabilizar gobiernos legítimos.

