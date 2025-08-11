Venezuela reitera que no reconocerá fallo de la CIJ sobre el Esequibo

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que Guyana intenta reeditar el Laudo Arbitral de París ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y reiteró que el único mecanismo válido para resolver la disputa territorial sobre el Esequibo es el Acuerdo de Ginebra de 1966.

En declaraciones a los medios, Rodríguez anunció que Venezuela ha presentado nuevas pruebas ante el tribunal con sede en La Haya. Sin embargo, enfatizó que Venezuela «no reconoce ni acatará este procedimiento fraudulento y decisión alguna que de él emane».

La vicepresidenta explicó que la nación ha completado una fase de presentación escrita de pruebas que demuestran la verdad histórica sobre el territorio de la Guayana Esequiba, heredado del Libertador Simón Bolívar. Denunció que el conflicto se fraguó a través de acuerdos entre las potencias de la época para despojar a Venezuela de sus tierras.

Rodríguez concluyó reafirmando que el Acuerdo de Ginebra sepultó el Laudo Arbitral de París y obliga a Guyana a «sentarse a negociar de buena fe, pacífica y democráticamente a discutir con Venezuela».

T/CO