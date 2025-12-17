Venezuela repudia amenaza militar de Trump y reafirma su soberanía por el libre comercio

Venezuela en unión nacional repudia la amenaza militar de Donald Trump y defenderá sus derechos al libre comercio, navegabilidad, al libre desarrollo, a la soberanía y a la independencia nacional, aseveró la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de un comunicado.

“El presidente de los EE. UU. pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”; indica el documento.

Asimismo, señala que “hacemos un llamado al pueblo de los EE. UU. y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país que vio nacer al Ejército Unido Libertador de Suramérica y que vio nacer a nuestro Libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión popular, militar, policial, sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz”.

De igual manera, la misiva expresa que “el pueblo venezolano, en perfecta unión popular, militar, policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad. Con nuestro Padre Libertador decimos: ‘Por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos”.

F/VTV