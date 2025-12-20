Venezuela repudia nuevo acto de piratería de EE.UU. contra buque petrolero en el Caribe

La República Bolivariana de Venezuela denunció el secuestro por parte de efectivos militares de los Estados Unidos en aguas internacionales, de un nuevo buque privado que transportaba crudo nacional, así como la desaparición forzada de su tripulación.

A través de sus redes sociales, la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez informó sobre la situación mediante un comunicado oficial, donde se destaca que este acto constituye un delito contemplado en el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima.

Asimismo, se califica como una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y de la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.

“El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano. Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana”, menciona el documento.

T y F/ VTV