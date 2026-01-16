Venezuela resalta el informe de la ONU que apunta a EE.UU. por violentar el derecho internacional

El Gobierno de Venezuela comentó este jueves el informe presentado por Morris Tidball-Binz, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en relación con la aplicación de «fuerza letal» por parte de EE.UU. contra esa nación suramericana.

El documento alude, entre otros asuntos, a los bombardeos estadounidenses del pasado 3 de enero sobre la Gran Caracas, así como al secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

«Naciones Unidas ha destacado la urgente necesidad de que los Estados implementen un marco jurídico que respete los principios básicos de la Carta de la ONU. Esto es particularmente relevante ante el uso de la fuerza unilateral e ilegal por parte de EE.UU. contra Venezuela, que ha resultado en más de 100 muertes y en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como los bombardeos ilegales en el Caribe y el Pacífico, que han dejado un saldo trágico de más de 100 muertos, calificados como ejecuciones extrajudiciales por la ONU», escribió en sus redes sociales el canciller Yván Gil.

Respeto al derecho internacional

El diplomático venezolano se refirió asimismo al exhorto de Tidball-Binz a Washington a «respetar el derecho internacional y detener el uso injustificado de la fuerza, tanto dentro como fuera de sus fronteras».

«El derecho internacional no permite a los Estados matar basándose en etiquetas, la percepción de la apariencia de alguien o acusaciones de irregularidades […]. Ya sea en el mar, en el extranjero o en el país, el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, y solo puede emplearse como último recurso para proteger la vida», argumentó a este respecto el relator especial.

T/RT